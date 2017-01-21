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21. 01. 2017

Под Пинском "бесправник" скрывался от ГАИ и застрял на переезде перед поездом

Источник фото: ГАИ Бреста и Брестской области

В деревне Пинковичи в Пинском районе бесправник, пытаясь избежать встречи с сотрудниками ГАИ, рванул через железнодорожные пути и застрял перед прибывающим поездом. После этого мужчина выбежал из машины и попытался вытолкать машину с переезда, но безуспешно.

В Госавтоинспекции Брестского района сообщили, что инцидент произошел днем 19 января. 32-летний житель Пинского района ехал по деревне Пинковичи за рулем автомобиля «Рено Меган Сценик», не имея водительских прав.  Увидев впереди инспекторов ГАИ, мужчина испугался ответственности, проехал железнодорожный переезд и резко свернул налево. 
 
В итоге «Рено» застряло в снегу и заблокировало проезд для поезда, который стремительно приближался. Мужчина выбежал из машины и попытался столкнуть ее с места. В это время машинист поезда увидел помеху и применил экстренное торможение. Ни мужчина, ни его автомобиль не пострадали.
 
В отношении водителя составили административные протоколы, машина нарушителя отправилась на штрафстоянку.
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