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21. 01. 2017

В Гомеле пассажиров заставят платить за провоз крупного багажа в транспорте

В Гомеле кондукторов в общественном транспорте обязали взимать плату с пассажиров, которые провозят ручную кладь, не вписывающуюся в нормы для бесплатного провоза. Оплачивать поездку своему чемодану нужно было и раньше, но на практике это делали не многие. Взимать плату за багаж кондукторы начали с 16 января.

В филиалы «Гомельоблавтотранса» разослано письмо с инструкцией, в каком случае нужно взимать плату. В частности, это касается ручной клади, если она весит более 20 кг, или ее размеры превышают 60×40×20 см, или сумма трех измерений больше 120 см, пишет Onliner.by
 
Стоимость талона для багажа – 45 копеек за одно место, как и поездка для пассажира. Штраф за неоплаченный провоз багажа составляет 0,2 базовой величины (4 руб. 60 коп.). Бесплатно можно перевозить в автобусе инвалидные кресла, детские коляски, санки, трехколесные велосипеды.
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