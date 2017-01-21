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21. 01. 2017

Субботние торги на БВФБ завершились падением курсов основных валют

В субботу, 21 января, торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились падением основным валют – доллара, евро и российского рубля. В результате белорусский рубль подорожал к валютной корзине на 0,31%.

Согласно результатам сегодняшних торгов, опубликованных на сайте БВФБ, курс доллара снизился на 0,32% до 1,9361 рубля.
 
Стоимость евро уменьшилась на 0,21% и теперь составляет 2,0711 рубля.
 
Российский рубль подешевел на 0,41% до 3,2425 белорусского за 100 российский рублей.
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- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

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