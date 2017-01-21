СК расследовал дело о ДТП на МКАД, в котором погиб пассажир мотоцикла

Минские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 25-летнего водителя мотоцикла Honda, который нарушил правила дорожного движения и столкнулся с машиной, в результате чего его пассажир погиб. Об этом в субботу, 21 января, сообщили в УСК по Минску.

Эта авария произошла утром 13 сентября 2016 года на внутреннем кольце Минской кольцевой автодороги. Возле паркинга на улице Слободской образовался затор. Как установили сотрудники Следственного комитета, мотоциклист ехал по первой полосе. Он перестроился в третью полосу, не убедившись в безопасности маневра, где в этот момент из-за затора снижал скорость автомобиль Honda Insight.

Мотоциклист резко затормозил, в результате чего его транспорт опрокинулся и столкнулся с машиной. 26-летний пассажир мотоцикла был серьезно травмирован и скончался на месте. Во время расследования выяснилось, что мотоциклист ехал слишком быстро - при разрешенной на этом участке скорости до 90 км/ч он двигался со скоростью 105 км/ч. Незадолго до ДТП молодой человек также неоднократно совершал перестроения.

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.