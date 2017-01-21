Лента RSS
Подписаться на ленту
21 января 2017, суббота, 13:49
+1°C
Завтра -1°C
+1°C
Завтра -1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,07
21. 01. 2017

Молодым педагогам будут доплачивать еще год после отработки распределения

Молодым педработникам будут выплачивать доплаты еще один год после отработки распределения, если они продолжат работать в этом учреждении образования. Такое решение принял Совет Министерство, утвердив его в постановлении №48 от 19 января 2017 года.

смотрите также В Беларуси к шестому школьному дню подключат учителей-предметников
Размер доплаты для молодых специалистов в учреждениях образования составит одна тарифная ставка первого разряда (31 рубль с 1 января этого года – ред. Телеграф). В постановлении правительства отмечается, что ежемесячные доплаты в течение одного года устанавливаются для педагогических работников с высшим и средним специальным образованием, отработавших два года по распределению (перераспределению) и продолжающих работать на условиях заключенных трудовых договоров (контрактов).
 
«Ежемесячные доплаты выплачиваются по основному месту работы пропорционально отработанному времени (объему выполненных работ), но не выше размера одной тарифной ставки первого разряда, установленной Советом Министров», - отметили в пресс-службе правительства.
 
Постановление №48 уже вступило в силу.
Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Экономика
Анекдот все анекдоты

- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

  • Красота настоящей зимы 135 (56,5%)
  • Чувство холода 104 (43,5%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.