На следующей неделе в Беларусь на один день вернутся морозы

На следующей неделе в Беларуси немного похолодает, в четверг ночная температура воздуха опустится до минус 20 градусов, а в пятницу снова потеплеет. По словам представителя Белгидрометцентра Дмитрия Рябова 26 января в Беларусь вернуться морозы, но не сильные. А в ближайшие дни белорусов ждет переменчивость «погодного настроения».

По прогнозам синоптиков, в ночь на 22 января подморозит до минус 1-7 градусов, а днем температура воздуха составит от минус 3 до плюс 2. В начале следующей недели будет по-прежнему сыро и ветрено.

«Начиная со среды, в атмосфере сформируется мощный северный поток. Он определит быструю смену разнородных воздушных масс и Беларусь накроет более холодный воздух», - отметил Дмитрий Рябов.

25 января температура воздуха в течение суток составит 1-8 градусов ниже нуля, при прояснениях до минус 11. Ночью в большинстве районов, днем преимущественно по юго-востоку ожидается кратковременный снег.

В четверг, 26 января, морозы усилятся: в течение суток будет минус 8-15 градусов, по западу – минус 3-7 градусов, ночью при прояснениях столбик термометра опустится до минус 16-20 градусов. Местами пройдут снег, на дорогах сохранится гололедица. В пятницу, как следует из прогноза Белгидрометцентра, температура воздуха поднимется до нуля.