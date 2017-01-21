Лента RSS
Подписаться на ленту
21 января 2017, суббота, 15:21
+1°C
Завтра -1°C
+1°C
Завтра -1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,07
21. 01. 2017

На следующей неделе в Беларусь на один день вернутся морозы

На следующей неделе в Беларуси немного похолодает, в четверг ночная температура воздуха опустится до минус 20 градусов, а в пятницу снова потеплеет. По словам представителя Белгидрометцентра Дмитрия Рябова 26 января в Беларусь вернуться морозы, но не сильные. А в ближайшие дни белорусов ждет переменчивость «погодного настроения».

По прогнозам синоптиков, в ночь на 22 января подморозит до минус 1-7 градусов, а днем температура воздуха составит от минус 3 до плюс 2. В начале следующей недели будет по-прежнему сыро и ветрено.
 
«Начиная со среды, в атмосфере сформируется мощный северный поток. Он определит быструю смену разнородных воздушных масс и Беларусь накроет более холодный воздух», - отметил Дмитрий Рябов.
 
25 января температура воздуха в течение суток составит 1-8 градусов ниже нуля, при прояснениях до минус 11. Ночью в большинстве районов, днем преимущественно по юго-востоку ожидается кратковременный снег.
 
В четверг, 26 января, морозы усилятся: в течение суток будет минус 8-15 градусов, по западу – минус 3-7 градусов, ночью при прояснениях столбик термометра опустится до минус 16-20 градусов. Местами пройдут снег, на дорогах сохранится гололедица. В пятницу, как следует из прогноза Белгидрометцентра, температура воздуха поднимется до нуля.
Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Беларусь
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

  • Красота настоящей зимы 135 (56,5%)
  • Чувство холода 104 (43,5%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.