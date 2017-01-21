СК отрицает связь суицида в Осиповичах с налогом на тунеядство

В Управлении Следственного комитета по Могилевской области заявили, что самоубийство мужчины в Осиповичах не связано с налогом на тунеядство. Белорусские СМИ сообщили, что 60-летний мужчина выбросился из окна, получив квитанцию о необходимости уплатить сбор на финансирование госрасходов. Однако следователи заверили, что в предсмертной записке мужчина указал исключительно о семейных проблемах.

Этот инцидент произошел 6 декабря 2016 года. 60-летний местный житель выбросился из окна своей квартиры и, получив тяжелые травмы, скончался. По факту суицида осиповичские следователи провели проверку и отказали в возбуждении уголовного дела.

В УСК отметили, что фактов доведения человека до самоубийства не установлено, а в предсмертной записке он указал на семейно-бытовые проблемы. Ранее в СМИ появилась информация, что перед тем как покончить с собой, житель Осиповичей оставил на столе извещение о налоге на тунеядство и предсмертную записку.