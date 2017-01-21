Рижское «Динамо»: инициатором совместной заявки на ЧМ-2021 был Лукашенко

Председатель совета рижского «Динамо» Юрис Савицкис рассказал, по чьей инициативе Беларусь и Латвия подали совместную заявку на проведение в 2021 году чемпионата мира по хоккею. По его словам, главным инициатором и организатором совместной заявки является президент Беларуси Александр Лукашенко.

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«Именно он предложил такой вариант, учитывая хорошие отношения между нашими странами», - сообщил Юрис Савицкис в интервью «Р-Спорту»

И у Беларуси, и у Латвии есть опыт проведения таких турниров. По его мнению, эта совместная заявка имеет неплохие шансы на победу. «Думаю, шансы провести чемпионат мира очень высокие, когда такие дружественные страны будут участвовать в тендере на проведение чемпионата мира», - добавил он.

В случае одобрения заявки матчи чемпионата мира по хоккею планируется проводить в Минске и Риге. Однако финальные игры должны пройти в белорусской столице. «Арена-Рига» может вместить не более 10,3 тыс. зрителей, «Минск-Арена» - 15 тысяч человек.