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21. 01. 2017

МЧС: при взрыве гаражей в Мачулищах пострадали 3 человека‍

Источник фото: МЧС

В результате взрыва в гаражном кооперативе «Автотурист» в городском поселке Мачулищи, который прогремел вечером 20 января, пострадали три человека. Также были разрушены шесть гаражей и шесть автомобилей, которые находились в боксах. Об этом сегодня, 21.01.2017 года, сообщили в МЧС по Минской области.

смотрите также Взрыв в Мачулищах: шесть гаражей разрушены, есть пострадавший
Двум пострадавшим оказали первую медицинскую помощь на месте происшествия. У них были диагностированы ушибы и ссадины, поэтому госпитализация им не понадобилась. Третьего пострадавшего доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. У него зафиксировали ожоги и множественные травмы.
 
Чрезвычайное происшествие в ГСК «Автотурист» на улице Связистов в Мачулищах произошло в пятом часу дня в пятницу, 20 января. В результате взрыва строительные конструкции шести гаражей обрушились, возник пожар. Шесть автомобилей (ВАЗ, Фольксваген, Форд, два Пежо и Порше Кайен) получили механические повреждения.
 
По факту случившегося проводится проверка, специалисты выясняют причину взрыва.

  • Регионы:
  • Минск
  • Предприятия и ведомства:
  • МЧС
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