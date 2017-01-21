МЧС: при взрыве гаражей в Мачулищах пострадали 3 человека‍

В результате взрыва в гаражном кооперативе «Автотурист» в городском поселке Мачулищи, который прогремел вечером 20 января, пострадали три человека. Также были разрушены шесть гаражей и шесть автомобилей, которые находились в боксах. Об этом сегодня, 21.01.2017 года, сообщили в МЧС по Минской области.

Двум пострадавшим оказали первую медицинскую помощь на месте происшествия. У них были диагностированы ушибы и ссадины, поэтому госпитализация им не понадобилась. Третьего пострадавшего доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. У него зафиксировали ожоги и множественные травмы.

Чрезвычайное происшествие в ГСК «Автотурист» на улице Связистов в Мачулищах произошло в пятом часу дня в пятницу, 20 января. В результате взрыва строительные конструкции шести гаражей обрушились, возник пожар. Шесть автомобилей (ВАЗ, Фольксваген, Форд, два Пежо и Порше Кайен) получили механические повреждения.

По факту случившегося проводится проверка, специалисты выясняют причину взрыва.