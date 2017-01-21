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21. 01. 2017

Naviband не будет кардинально менять песню, но добавит этничности в номер

Группа Naviband, которая стала победителем национального отбора на «Евровидение-2017», не собирает менять свою песню «Гiсторыя майго жыцця» кардинальным образом. Артем Лукьяненко и Ксения Жук станут первыми, кто исполнит на «Евровидении» белорусскоязычную песню.

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В ходе онлайн-конференции на сайте Белтелерадиокомпании Артем и Ксения рассказали, что не собираются менять песню. «Это песня-настроение, песня-эмоция, песня-праздник», - отметила девушка и добавила, что здесь главное подчеркнуть этот момент еще больше с помощью «графики, вокальных фишек».
 
Что касается костюмов, Ксения и Артем собираются выступить на конкурсе в стилистике этно. «Не конкретно уйти в народный костюм, а как-то подчеркнуть, что мы из Беларуси, какую-то этническую составляющую», - поделился Артем Лукьяненко.
 
Стоит отметить, что группа Naviband получила право представлять Беларусь на «Евровидении» благодаря высокой оценке жюри, которое поставило им 12 баллов. По итогам зрительского голосования дуэт получил 6 баллов.
 
Для Ксении и Артема это была вторая попытка отправиться покорять европейскую сцену. В прошлый раз они исполняли песню «Гэта зямля», но от Беларуси поехал протеже российского продюсера Виктора Дробыша IVAN. Молодой человек не сумел пройти в финал «Евровидения».
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