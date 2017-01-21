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21. 01. 2017

В Гомеле троллейбус врезался в столб, избегая наезда на пешехода

Источник фото: "ВКонтакте"

Сегодня около 14:30 на улице Богдана Хмельницкого в Гомеле троллейбус 19-го маршрута врезался в столб. Очевидцы предполагают, что у транспортного средства во время движения отказали тормоза.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. По предварительной информации, три пассажира пострадали. Их доставили в больницу для осмотра и решения вопроса о госпитализации.
 
Очевидцы аварии сообщили в социальных сетях, что у троллейбуса отказали тормоза, и водитель попытался избежать наезда на пешехода, который переходил дорогу. Он принял решение съехать на обочину, где транспортное средство врезалось в столб.
 

Фото: сообщество "Это Гомель, детка!"

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