В Гомеле троллейбус врезался в столб, избегая наезда на пешехода

Сегодня около 14:30 на улице Богдана Хмельницкого в Гомеле троллейбус 19-го маршрута врезался в столб. Очевидцы предполагают, что у транспортного средства во время движения отказали тормоза.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. По предварительной информации, три пассажира пострадали. Их доставили в больницу для осмотра и решения вопроса о госпитализации.

Очевидцы аварии сообщили в социальных сетях, что у троллейбуса отказали тормоза, и водитель попытался избежать наезда на пешехода, который переходил дорогу. Он принял решение съехать на обочину, где транспортное средство врезалось в столб.

Фото: сообщество "Это Гомель, детка!"