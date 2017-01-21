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21. 01. 2017

Минздрав временно запретил антибиотик, после которого умерла женщина в ФАПе

По решению Министерства здравоохранения в Беларуси временно приостанавливается использование серии антибиотика, после введения которого на ФАПе в Молодечненском районе умерла молодая женщина. Ограничение на применение препарата введено в соответствии с письмом министерства от 20 января, которое подписал министр Вячеслав Шило.

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Под временный запрет попали отдельные серии препаратов "Цефтриаксон" в форме порошка для приготовления раствора для инъекций, а также "Лидокаин гидрохлорид " - раствор для инъекций, который применяется в сочетании с антибиотиком. Будут ли эти лекарства применяться в дальнейшем станет известно после того, как эксперты установят причину нежелательной реакции у погибшей пациентки.
 
В Министерстве здравоохранения пояснили, что если на какое-либо лекарство происходит анафилактический шок, серия препарата изымается из оборота, приостанавливается его использование до завершения исследований.
 
"Остальные серии этого препарата используются строго по показателям", - добавили в ведомстве. Использование лекарства может быть возобновлено после того, как специалисты подтвердят его безопасность.
 
Как ранее сообщал Телеграф, 16 января в ФАПе в деревне Тюрли Молодечненского района скончалась 31-летняя пациентка. Женщина, которая лечилась от острого респираторного заболевания, попросила врача сделать ей укол антибиотика, который принесла с собой. После укола ей резко стало плохо и она умерла.
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