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21. 01. 2017

В 2016 году золотой запас Беларуси вырос на 1 тонну

За 2016 год золотой запас Беларуси увеличился на одну тонну (2,6%) и составил на 1 января 39,1 тонны - рекордное за последние 18 лет. Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

Основной прирост золотого запаса страны произошел во втором полугодии - он вырос на 900 килограммов. Золотой запас – это драгметаллы в виде банковских слитков, находящихся в ведении Нацбанка. Он выступает в роли резервного актива в составе золотовалютных резервов, обеспечивая диверсификацию портфеля резервов.
 
Отметим, за прошлый год золотовалютные резервы Беларуси выросли на 751,4 млн долларов (18%) по методологии МВФ и составили на начало 2017 года 4,92 млрд долларов.
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