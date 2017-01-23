СК расследовал дело о договорных матчах: 15 обвиняемых будут судить

23 января в Следственном комитете сообщили о завершении расследования уголовного дела о договорных футбольных матчах в Высшей и Первой лиге чемпионата Беларуси. Следователи установили еще один футбольный клуб, игроки которого получила незаконные вознаграждения за обеспечение «нужного» исхода матча.

Расследованием дела о передаче денег игрокам футбольных команд занималось Главное управление по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции. По данным следствия, граждане Украины и России передавали, в том числе через посредников, деньги футболистам белорусских клубов, чтобы повлиять на результат матчей. Затем они ставили крупные суммы в зарубежных букмекерских конторах на правильный исход игры.

Доход злоумышленников составлял сотни тысяч евро. По оперативной информации, они поставили через азиатскую контору 30 тысяч евро на матч с коэффициентом 1:10 и получили несколько сотен тысяч евро.

В соответствии с материалами уголовного дела следствием зафиксированы предоставление и получение вознаграждения за оказание влияния на результаты трех матчей Первой лиги и одного матча Высшей лиги чемпионата Беларуси по футболу («Барановичи» - «Ошмяны», 5 июня 2016 года, «Луч» - «Гомельжелдортранс», 25 июня 2016 года, и «Луч» - «Ошмяны», 2 июля 2016 года, «Ислочь» - «Динамо Брест», 30 апреля 2016 года). Также во время расследования к клубам, участвовавшим в договорных матчах, примкнул ФК «Гранит».

Всего обвиняемыми по делу проходят двадцать человек, в том числе бывший футболист «Гранита». Однако в отношении пятерых из них производство уголовного дела прекращено из-за деятельного раскаяния. Подозреваемые признали вину и полностью возместили государству незаконно полученный доход.