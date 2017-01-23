Двое бобруйчан погибли во сне, отравившись угарным газом

В Бобруйске мужчина и женщина погибли во сне, по предварительным данным, причиной смерти могло стать отравление угарным газом. Об этом 23 января сообщила Оксана Соленюк, представитель управления Следственного комитета по Могилевской области.

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Тела погибших, 46-летнего мужчины и 37-летней женщины, обнаружили несколько дней назад в частном доме, который житель Бобруйска использовал как дачу.

Следователи Бобруйского межрайонного отдела СК проводят расследование. По результатам экспертизы будет установлена точная причина смерти мужчины и женщины. Предполагается, что они погибли от отравления угарным газом. Оксана Соленюк отметила, что вероятнее всего, преждевременно закрыли задвижку дымохода, тогда как дрова в печи еще не догорели.