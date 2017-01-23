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23. 01. 2017

«Аэрофлот» отменяет рейсы в Минск без объяснения причин‍

Российская авиакомпания «Аэрофлот» продолжает отменять рейсы в Минск и обратно без объяснения пассажирам причин. Сегодня, 23 января, не состоится вылет из Москвы в Минск, намеченный на 15:15. Обратный рейс из белорусской столицы в 19:20 также не будет организован.

В последние несколько недель отмена рейсов в Минске и обратно стала для «Аэрофлота» регулярной практикой, отмечает Белтелерадиокомпания. Вначале представители российского авиаперевозчика ссылались на неблагоприятные погодные условия, а теперь отмена рейсов происходит без объяснения причин.
 
Как следует из информации на сайте аэропорта Шереметьево, сегодняшний дневной рейс SU1842 из Москвы в Минск не состоится. Также отменяется и обратный вылет рейса SU1843 из столицы Беларуси. Причина изменения в расписании полетов не сообщается.
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