В 2016 году в Минске налоговики выявили 500 нелегальных торговцев

Около 500 нелегальных торговцев удалось выявить сотрудникам налоговой инспекции в Минске в 2016 году. Об этом на оперативном совещании в Мингорисполкоме в понедельник, 23 января, сообщил начальник ИМНС по Минску Андрей Соболевский.

По его словам, за прошлый год было выявлено около 500 физических лиц, которые вели торговлю в неустановленных местах. Половина из них получила предупреждения, остальных привлекли к административной ответственности. В 2017 году также прошло несколько проверок, в результате которых 16 нарушителей предупредили, одного оштрафовали, пишет БелТА

«Нелегальная торговля не только портит облик города, но и наносит ущерб государственной казне. Конечно, времена стихийной торговли прошли, но по-прежнему подземные переходы, в том числе входы в метро, являются злачными местами для незаконной предпринимательской деятельности», - отметил Андрей Соболевский.

Чаще всего стихийные рынки образуются в районе станций метро «Якуба Колоса», «Каменная горка», «Могилевская», «Институт культуры», «Тракторный завод», «Пушкинская», на прилегающих территориях к рынку «Ждановичи», в подземных переходах на улицах Плеханова, Куйбышева, Хоружей, на проспекте Рокоссовского.