Налоговая отправила извещения о налоге на тунеядство 106 тыс. минчан

В Минске 106 тысяч граждан получили из налоговой извещения о необходимости уплатить налог на тунеядство. Как сообщил начальник ИМНС по Минску Андрей Соболевский, более 11 тысяч уже подали документы, что должны быть освобождены от обязанности по возмещению государственных расходов, и эти сведения учли.

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По словам Андрея Соболевского, такое количество людей, которые не являются социальными иждивенцами, объясняется тем, что налоговики не застрахованы от ошибок. «Процесс пока не настолько хорошо откатан. Но мы движемся к этому», - отметил он в интервью "Минскому курьеру"

От тунеядцев в бюджет поступило уже около 2,2 миллиона рублей. «Срок уплаты так называемого налога на тунеядство за 2015 год — не позднее 20 февраля 2017-го», - напомнил начальник инспекции.

В случае получения извещения об уплате сбора на финансирование госрасходов человек вправе в течение 30 дней обратиться в инспекцию МНС и доказать, что может быть освобожден от уплаты сбора.