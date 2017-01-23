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23. 01. 2017

Налоговая отправила извещения о налоге на тунеядство 106 тыс. минчан

Источник фото: Telegraf.by

В Минске 106 тысяч граждан получили из налоговой извещения о необходимости уплатить налог на тунеядство. Как сообщил начальник ИМНС по Минску Андрей Соболевский, более 11 тысяч уже подали документы, что должны быть освобождены от обязанности по возмещению государственных расходов, и эти сведения учли.

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По словам Андрея Соболевского, такое количество людей, которые не являются социальными иждивенцами, объясняется тем, что налоговики не застрахованы от ошибок. «Процесс пока не настолько хорошо откатан. Но мы движемся к этому», - отметил он в интервью "Минскому курьеру".
 
От тунеядцев в бюджет поступило уже около 2,2 миллиона рублей. «Срок уплаты так называемого налога на тунеядство за 2015 год — не позднее 20 февраля 2017-го», - напомнил начальник инспекции.
 
В случае получения извещения об уплате сбора на финансирование госрасходов человек вправе в течение 30 дней обратиться в инспекцию МНС и доказать, что может быть освобожден от уплаты сбора.
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