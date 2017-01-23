Пьяный житель Солигорского района пытался заживо сжечь сожительницу

В Солигорском районе 69-летний житель деревни Мелковичи во время ссоры попытался заживо сжечь сожительницу. Инцидент произошел днем 21 января, сообщили в МЧС Беларуси. В больницу доставили не только пострадавшую, но и мужчину. Когда огонь перебросился с одежды женщины на стену, он попытался потушить пожар.

В отношении пожилого сельчанина возбудили уголовное дело в покушении на убийство. Милиционеры выяснили, что пьяный пенсионер поссорился со своей сожительницей, после чего облил ее бензином и поджег. После воспламенения одежды на женщине загорелась и стена в кухне.

Пострадавшая получила ожоги второй-третьей степени (30% поверхности тела). Ее сожитель получил такие же ожоги, когда попытался потушить подожженную и пожар. Их обоих в тяжелом состоянии госпитализировал в реанимацию. Проводится расследование.