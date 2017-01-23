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23. 01. 2017

В День Конституции оппозиция намерена провести в Минске "Марш нетунеядцев"

Источник фото: Радыё "Свабода"

Белорусская оппозиция готовится провести в Минске «марш нетунеядцев», участники которого выступят против декрета №3 «О предупреждении социального иждивенчества». Они планируют организовать эту акцию 15 марта, в День Конституции Республики Беларусь.

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На пресс-конференции 23 января организаторы «Марша нетунеядцев» сообщили, что через неделю они передадут в Мингорисполком заявку на шествие от Академии наук до площади Бангалор, пишет БелаПАН. Они обещают обеспечить максимальную безопасность участников и говорят, что подобные акции пройдут в других городах Беларуси.
 
В оргкомитет «Марша нетунеядцев» вошли 9 структур: движение «За Свободу», Белорусская партия левых «Справедливый мир», Объединенная гражданская партия, Белорусская партия «Зеленые», Белорусская социал-демократическая партия (Грамада) и другие.
 
«Нам важно, чтобы в акции приняло участие как можно больше новых людей. Поэтому мы готовы пойти на некие требования властей, даже если в душе и не согласны с ними»,  - заявил лидер ОГП Анатолий Лебедько.
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