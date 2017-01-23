В Минске школьник получил травму головы от упавшей с крыши сосульки

В Минске шестиклассник получил травму головы после того, как на него упала сосулька с крыши здания на улице Лещинского. Подростка доставили в Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии.

В Минском городском УМЧС уточнили, что этот инцидент произошел еще в прошлый понедельник, 16 января. Наледь с крыши здания контрольного пункта учета тепла «Минсккоммунтеплосети» упала прямо на голову проходившего мимо мальчика.

Пострадавшего отвезли в РНПЦ неврологии и нейрохирургии, где врачи осмотрели его и наложили швы на голову. После этого школьника отпустили домой.