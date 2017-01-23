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23. 01. 2017

"Белавиа" задержала вылеты из Белграда, Амстердама и Львова

В понедельник, 23 января, национальный авиаперевозчик «Белавиа» задержан вылеты самолетов из Белграда, Амстердама и Львова в Минск. Как сообщили в пресс-службе компании, это произошло из-за неблагоприятных погодных условий.

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Сейчас авиарейсы из Белграда (Сербия), Амстердама (Нидерланды) и Львова (Украина) уже вылетели в направлении Национального аэропорта Минск.
 
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