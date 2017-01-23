Налоговая Минска: уплатить единый налог по новым ставкам нужно до 1 февраля

В инспекции Министерства по налогам и сборам по Минску дали пояснения по уплате единого налога для индивидуальных предпринимателей и физических лиц, который увеличился в среднем на 12%. Замначальника ИМНС по Минску Галина Гуринович отметила, что единый налог на февраль рассчитывается по новым ставкам.

смотрите также В Минске ставки единого налога для ИП и физлиц выросли на 12% Она напомнила, что ИП и физлица уплачивают единый налог на месяц вперед, поэтому за февраль они должны внести деньги в казну не позднее 1 февраля. С 20 января 2017 года вступило в силу решение Мингорсовета №261, в соответствии с которым ставка единого налога для ИП и физлиц в Минске увеличилась на 12%. «Соответственно выросла сумма, подлежащая оплате», - добавила Галина Гуринович. Если плательщик успел оплатить налог или представил налоговую декларацию до вступления в силу документа, ему нужно представить уточненную налоговую декларацию и доплатить единый налог до суммы, указанной в решении. Источник: БелТА