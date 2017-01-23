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23. 01. 2017

Интернет-пользователи выбирают лучший логотип к 1000-летию Бреста

На сайте Брестского горисполкома проводится голосование на лучший логотип, посвященный 1000-летию города. Всего на выбор интернет-пользователей представлено 23 проекта, присланных для участия в конкурсе.

Конкурс на лучший слоган и логотип к юбилею Бреста проводится с октября 2016 года.
 
 
Комиссия, в которую вошли художники, архитекторы и дизайнеры, изучили все работы и выбрали для интернет-голосования 23 лучшие. В горисполкоме отметили, что критериями при их выборе были «оригинальность и лаконичность, выразительность, уникальность».
 
 
Голосование за логотипы финалистов продлится до 17 февраля, и авторы лучших работ будут награждены призами. Отдать свое предпочтению тому или иному логотипу можно здесь.
 
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- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

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