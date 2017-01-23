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23. 01. 2017

Спецслужбы нашли в Украине еще 50 грузовиков, украденных у завода МАЗ

Служба безопасности Украины обнаружили на нескольких автотранспортных предприятиях Николаевской области 50 грузовиков, которые мошенническим способом были украдены у Минского автомобильного завода. Об этом в понедельник, 23 января, сообщили в пресс-службе СБУ.

В сообщении Службы безопасности Украины отмечается, что правоохранители вместе с сотрудниками МАЗа нашли грузовики, находившиеся в розыске. После проведения необходимых процедур право собственности на автомобили вернут белорусскому предприятию.
 
В 2013 году украинская фирма заключила с представителями Минского автомобильного завода договор на поставку 150 грузовых машин и прицепов к ним. Общая стоимость товара составила более 15 миллионов долларов.
 
Получив грузовики, мошенники перепродали их другим предприятиям, а деньги перевели в наличные с использованием подставных коммерческих структур и присвоили. Осенью прошлого года сотрудники СБУ отыскали 100 грузовиков МАЗ в разных регионах Украины.
  • Предприятия и ведомства:
  • МАЗ
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