Спецслужбы нашли в Украине еще 50 грузовиков, украденных у завода МАЗ

Служба безопасности Украины обнаружили на нескольких автотранспортных предприятиях Николаевской области 50 грузовиков, которые мошенническим способом были украдены у Минского автомобильного завода. Об этом в понедельник, 23 января, сообщили в пресс-службе СБУ.

сообщении Службы безопасности Украины отмечается, что правоохранители вместе с сотрудниками МАЗа нашли грузовики, находившиеся в розыске. После проведения необходимых процедур право собственности на автомобили вернут белорусскому предприятию.

В 2013 году украинская фирма заключила с представителями Минского автомобильного завода договор на поставку 150 грузовых машин и прицепов к ним. Общая стоимость товара составила более 15 миллионов долларов.

Получив грузовики, мошенники перепродали их другим предприятиям, а деньги перевели в наличные с использованием подставных коммерческих структур и присвоили. Осенью прошлого года сотрудники СБУ отыскали 100 грузовиков МАЗ в разных регионах Украины.