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23. 01. 2017

Совмин утвердил план по возмещению затрат на услуги ЖКХ, транспорта и почты

В ближайшие пять лет в Беларуси планируется довести уровень возмещения населением затрат на услуги жилищно-коммунального хозяйства и почтовой связи до 100%, а также значительно поднять эту планку для транспорта. Одновременно с этим нагрузка на реальный сектор экономики должна снизиться.

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Это следует из комплекса мер по реализации Программы социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы, которые утверждены постановлением правительства №18 от 12 января. Согласно документу, к концу 2017 года повышение тарифов на ЖКУ планируется довести до 75% возмещения затрат на их оказание, а концу следующего года – до 100%.
 
К 2020 году в Беларуси также планируется повысить тарифы на услуги электросвязи и почтовой связи до 100% возмещения затрат. Что касается транспортных услуг, в 2018 году запланировано выйти на показатель «не менее 70%» возмещения. На этом уровне его планируется удерживать в течение следующих двух лет, в 2019-2020 годах
 
Также в постановлении указано о сокращении перекрестного субсидирования с 2019 года, что повлечет за собой снижение цен и тарифов для реального сектора экономики, пишет TUT.by.
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