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23. 01. 2017

Лыжник, получивший травму позвоночника в «Силичах», скончался

В Минской областной больнице скончался 45-летний мужчина, который в сноупарке горнолыжного центра «Силичи» попытался выполнить сальто и получил травму позвоночника. Сотрудники Следственного комитета проводят проверку в связи с гибелью экстремала.

Несчастный случай произошел 15 января. Один из посетителей горнолыжного центра «Силичи» в сноупарке попробовал выполнить сальто назад. При неудачном приземлении мужчина получил тяжелую травму позвоночника и был госпитализирован. 
 
В больнице пострадавший пришел в себя, но через неделю скончался. По словам товарища погибшего, он спонтанно решился на этот трюк и не рассчитал свой полет, несмотря на то, что ранее выполнял довольно сложные прыжки, пишет onliner.by.
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