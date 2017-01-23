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23. 01. 2017

С 1 февраля в Беларуси вырастут пособия на детей в возрасте до 3 лет

С 1 февраля 2017 года в Беларуси увеличатся размеры пособий семьям, воспитывающим ребенка в возрасте до трех лет. Об этом в понедельник, 23 января, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

С 1 февраля по 30 апреля размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет составит:
 
  • на первого ребенка – 261 руб. 38 коп. (рост на 1 руб. 12 коп.);
  • на второго и последующих детей – 298 руб. 72 коп. (на 1 руб. 28 коп.);
  • на ребенка-инвалида возрастом до 3 лет – 336 руб. 6 коп. (на 1 руб. 44 коп.). 
 
Что касается детских пособий, исчисляемых из бюджета прожиточного минимума, их размер станет известен после принятия постановления Минтруда об установлении нового размера БПМ с 1 февраля по 30 апреля 2017 года, пишет БелТА.
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