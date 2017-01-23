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23. 01. 2017

CAS отменил однолетнее отстранение белорусских гребцов от соревнований

23 января стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отменил однолетнее отстранение от соревнований мужской сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ. Санкция была наложена Международной федерацией каноэ (ICF) из-за подозрения, что спортсмены нарушили антидопинговые правила.

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В пресс-службе суда сообщили, что суд удовлетворил апелляцию белорусской стороны, поскольку не было веских доказательств вины со стороны ICF.
 
В середине июня прошлого года Международная федерация каноэ вынесла решение об отстранении белорусской сборной на год от всех международных соревнований, в том числе от Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Несколько месяцев до этого французская полиция в ходе обысков в лагере белорусских гребцов нашла запрещенные медицинские препараты. Также в допинг-пробах пяти членов белорусской сборной выявили мельдоний.
 
Однако на днях Антидопинговое агентство Франции закрыло расследование в отношении четырех белорусов.
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