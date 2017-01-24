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24. 01. 2017

Белорусы будут больше платить за ЖКУ, транспорт, почту и электросвязь

Белорусское правительство утвердило план по возмещению населением затрат на услуги жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, электросвязи и почты. Планируется, что белорусы будут возмещать в 100%-ном объеме коммуналку (к концу 2018 года), тарифы на услуги электросвязи и почтовой связи (к 2020 году), а уровень возмещения затрат на транспортные услуги дойдет до 70% в 2018-м.

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План возмещения населением Беларуси затрат на услуги ЖКХ, транспорта, электросвязи и почты предусмотрен комплексом мер по реализации Программы социально-экономического развития Беларуси на ближайшую пятилетку (2016-2020 гг), утвержденным постановлением Совета Министров №18 от 12 января 2017 года.
 
В соответствии с этим документом, к концу 2017 года уровень возмещения затрат на ЖКУ планируется довести до 75%, а в концу следующего года – до 100%. Полное (100%) возмещение затрат на услуги электросвязи и почтовой связи произойдет до 2020 года. Также в документе отмечается, что в 2018 году население будет возмещать затраты на оказание транспортных услуг на 70%. На этом уровне его планируется удерживать в течение 2019-2020 гг.
 
Параллельно с ростом тарифов на услуги ЖКУ, транспорта, почты и электросвязи в Беларуси должны снизиться затраты на их оказание. Тарифы для реального сектора экономики будут уменьшаться за счет сокращения перекрестного субсидирования.
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