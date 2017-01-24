С 1 февраля в Беларуси вырастут пособия на детей в возрасте до 3 лет

23.01.2017 года в Министерстве труда и социальной защиты объявили о скором увеличении пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. Новые размеры пособий будут действовать с 1 февраля по 30 апреля. В среднем увеличение государственной помощи составит чуть более чем на 1 рубль.

С 1 февраля размеры пособий по уходу за детьми в возрасте до3 лет будут следующими: - на первого ребенка – 261,38 руб. (увеличение составит 1,12 руб.); - на второго и последующих детей – 298,72 руб. (+1,28 руб.); - на ребенка-инвалида – 336,06 руб. (+1,44 руб.). Добавим, что размер этих пособий зависит от количества детей в семье и средней зарплаты по Беларуси. На первого ребенка родители получают пособие в размере 35% от средней зарплаты по стране, на каждого последующего ребенка – 40%, на ребенка-инвалида в возрасте до 3 лет - 45%.