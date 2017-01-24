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24. 01. 2017

Завершено уголовное дело по младенцу, выброшенному в мусор в Мачулищах

24 января 2017 года в управлении Следственного комитета по Минской области сообщили, что расследование уголовного дела о покушении на убийство новорожденного ребенка в Мачулищах завершилось. Результаты психолого-психиатрическая экспертизы свидетельствуют о том, что женщина, выбросившая младенца в мусоропровод с седьмого этажа, была вменяемой.

Этот резонансный инцидент произошел в городском поселке Мачулищи Минского района в сентябре 2016 года. 28-летняя местная жительница родила дома ребенка, а затем выбросила его в мусоропровод. Случайные свидетели нашли травмированного малыша в мусорном контейнере, после чего его госпитализировали в больницу.
 
По заключению экспертов, обвиняемая не страдала психическим заболеванием, была вменяемой и могла отдавать отчет своим действия. Женщине было предъявлено обвинение в покушении на убийство заведомо малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, совершенного с особой жестокостью. В скором времени материалы уголовного дела поступят в суд.
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