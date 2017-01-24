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24. 01. 2017

Пять белорусских банкнот образца 1992 года проданы на аукционе за $2177

На прошлой неделе на одном из белорусских интернет-аукционов состоялись торги по купюрам образца 1992 года. Пять банкнот различного номинала были проданы покупателям за рекордные 4247 рублей, или 2177 долларов США.

Как сообщает belbonistika.com, на торги были выставлены на обычные купюры, а специальные банкноты-образцы с красной надпечаткой "ОБРАЗЕЦ" и нулевым серийным номером. Такие банкноты не являются платежными средствами и обычно хранятся в банках в качестве своеобразных эталонов. После вывода соответствующих денег из обращения такие образцы сдаются в Нацбанк для уничтожения.
 
Участники аукциона заплатили наибольшую цену за банкноты 5 и 50 рублей  1071 и 1087 рублей соответственно (более 500 долларов каждая). Остальные банкноты были проданы чуть дешевле. Стоимость 10-рублевой и 3-рублевой купюр составила 732,77 рубля, а 50-копеечная банкнота обошлась победителю торгов в 625 рублей.
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- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

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