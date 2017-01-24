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24. 01. 2017

Из-за разгерметизации газового баллона в Полоцке горел дом: пострадала пенсионерка

Источник фото: МЧС

Из-за разгерметизации бытового газового баллона в одном из домов в Полоцке произошел пожар. В результате него пострадала 78-летняя хозяйка жилища, ее госпитализировали в больницу с ожогами первой-третьей степени (50% поверхности тела), сообщили в Витебском ОУМЧС.

Сообщение о пожаре в частном доме на 3-ем переулке Никитина поступило полоцким спасателям около 19:20 в понедельник, 23 января. Когда работники МЧС прибыли на место происшествия, дом уже был охвачен пламенем.
 
Пожилая женщина самостоятельно покинула дом до приезда спасателей. Поскольку у нее наблюдались сильные ожоги, скорая помощь забрала пострадавшую в больницу. 
 
Огонь уничтожил в доме крышу, повредил потолочное перекрытие, имущество, стены. По предварительной версии, пожар произошел из-за разгерметизации бытового газового баллона.
 

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