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24. 01. 2017

Налоговые органы выявили в Беларуси более 440 тысяч «тунеядцев»

Источник фото: Telegraf.by

В Министерстве по налогам и сборам Беларуси сообщили о ходе выполнения президентского декрета №3 «О предупреждении социального иждивенчества». На сегодняшний день налоговые органы направили более 440 тысяч извещений на уплату сбора на финансирование государственных расходов за 2015 год.

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Уплатить сбор нужно не позднее 20 февраля 2017 года. По данным на 23 января, налог на тунеядство уже заплатили 34,1 тысячи белорусских граждан, или около 7,7% всех получателей извещения. В результате этого в бюджет страны поступило 10,2 миллиона рублей.
 
В МНС напомнили, что при получении извещения гражданин вправе предоставить в налоговую документы или пояснения, свидетельствующие об отсутствии у него обязанности по уплате сбора. Это можно сделать также с помощью сервиса "Электронное обращение" на сайте министерства.
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