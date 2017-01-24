Налоговые органы выявили в Беларуси более 440 тысяч «тунеядцев»

В Министерстве по налогам и сборам Беларуси сообщили о ходе выполнения президентского декрета №3 «О предупреждении социального иждивенчества». На сегодняшний день налоговые органы направили более 440 тысяч извещений на уплату сбора на финансирование государственных расходов за 2015 год.

Уплатить сбор нужно не позднее 20 февраля 2017 года. По данным на 23 января, налог на тунеядство уже заплатили 34,1 тысячи белорусских граждан, или около 7,7% всех получателей извещения. В результате этого в бюджет страны поступило 10,2 миллиона рублей.

В МНС напомнили, что при получении извещения гражданин вправе предоставить в налоговую документы или пояснения, свидетельствующие об отсутствии у него обязанности по уплате сбора. Это можно сделать также с помощью сервиса "Электронное обращение" на сайте министерства.