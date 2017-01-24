Синоптики: 25-26 января резко похолодает, а в пятницу морозы ослабнут

Специалисты Белгидрометцентра объявили оранжевый уровень опасности на 25 и 26 января из-за резкого снижения температуры воздуха. В среду похолодание ожидается по северо-востоку Беларуси, а в четверг резкое понижение температуры воздуха произойдет на остальных регионах.

По сведениям синоптиков, 25 января ночью и утром на большей части Беларуси, днем в отдельных районах пройдет кратковременный снег. Местами на дорогах сохранится гололедица. Ветер будет северного, северо-восточного направления умеренный, ночью по востоку порывистый. В течение суток температура воздуха составит 6-12 градусов ниже нуля, по юго-западу будет немного теплее – от 0 до минус 5.

В четверг продолжится снижением температуры воздуха: ночью будет минус 12-23 градусов, днем – минус 4-11. Однако в пятницу, 27 января, уже ожидается ослабление морозов, днем в большинстве районов ожидается минус 4 – плюс 2.