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24. 01. 2017

Синоптики: 25-26 января резко похолодает, а в пятницу морозы ослабнут

Специалисты Белгидрометцентра объявили оранжевый уровень опасности на 25 и 26 января из-за резкого снижения температуры воздуха. В среду похолодание ожидается по северо-востоку Беларуси, а в четверг резкое понижение температуры воздуха произойдет на остальных регионах.

По сведениям синоптиков, 25 января ночью и утром на большей части Беларуси, днем в отдельных районах пройдет кратковременный снег. Местами на дорогах сохранится гололедица. Ветер будет северного, северо-восточного направления умеренный, ночью по востоку порывистый.  В течение суток температура воздуха составит 6-12 градусов ниже нуля, по юго-западу будет немного теплее – от 0 до минус 5.
 
В четверг продолжится снижением температуры воздуха: ночью будет минус 12-23 градусов, днем – минус 4-11. Однако в пятницу, 27 января, уже ожидается ослабление морозов, днем в большинстве районов  ожидается минус 4 – плюс 2.
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