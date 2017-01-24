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24. 01. 2017

В 2017 году в Минске планируется ввести в строй 60 жилых домов

В 2017 году в Минске планируется ввести в эксплуатацию 60 жилых домов. Об этом 24 января сообщила начальник отдела жилищного строительства комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева.

По ее словам, больше всего жилья возведут в Московском районе, в основном в районе улиц Михалово и Алибегова - 17 домов. В Центральном районе планируется ввести в эксплуатацию 11 домов, в Первомайском, Советском и Фрунзенском районах - 9, 7 и 8 домов соответственно. В Заводском и Октябрьском районах столицы построят по 2 жилых дома, в Ленинском – 4, пишет БелТА.
 
Также в этом году в планах завершение строительства трех долгостроев – на улице Маяковского, в квартале Быховская – Воронянского, а также в жилом районе Лебяжий. Ирина Гонтарева отметила, что их ввод назначен на первый квартал 2017 года.
 
Всего в этом году в белорусской столице планируется сдать в эксплуатацию 644 тыс. квадратных метров жилья (в 2016 году - 777,2 тыс. кв.м).
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