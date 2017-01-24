Беларусь потребует от Международной федерации каноэ компенсацию в $2 млн

Беларусь намерена потребовать от Международной федерации каноэ компенсацию в размере 2,3 миллиона долларов за то, что по ее вине белорусские гребцы впустую потратили несколько лет подготовки к выступлению на Олимпиаде-2016, а затем и вовсе туда не попали из-за дисквалификации по подозрению в употреблении допинга.

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В понедельник, 23 января, спортивный арбитражный суд в Лозанне отменил однолетнюю дисквалификацию мужской сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ, поскольку не было достаточных доказательств. Эту санкцию в 2016 году наложила Международная федерация каноэ, и белорусские спортсмены не смогли попасть на Олимпийские игры.

Вскоре Беларусь подала апелляцию на это решение, и суд ее удовлетворил. По словам заместителя министра спорта и туризма Александра Дубовского, иск Беларуси к Международной федерации каноэ может составить около 2,3 млн долларов. Белорусы намерены подать иск в суд с требованием, чтобы ICF компенсировала затраты на подготовку спортсменов.

«Если грубый просмотр бухгалтерских документов, то более 45 миллиардов — прямые затраты бюджета на подготовку национальной команды», - отметил Дубовский.

Также Министерство спорта и туризма готово предъявить претензии в связи с моральным ущербом, поскольку спортсмены потеряли возможные гонорары, если бы отправились на Олимпиаду и выиграли медали.