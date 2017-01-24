"Стыдно было смотреть": Лукашенко раскритиковал игру минского "Динамо" в КХЛ

Во вторник, 24 января, президент Беларуси Александр Лукашенко жестко раскритиковал выступление минского «Динамо» в Континентальной хоккейной лиге. «Не забывайте, что 15 тысяч сидит на стадионе и миллионы вас смотрят, в том числе и я. Стыдно было смотреть», - так прокомментировал глава государства недавнюю игру белорусских хоккеистов с рижским «Динамо», которая завершилась победой гостей.

смотрите также Минское «Динамо» дома уступило рижскому

Неудачи столичной команды Александр Лукашенко обсудил сегодня с председателем наблюдательного совета ХК «Динамо-Минск» Игорем Шуневичем. По его словам, команда играет неровно, и она проигрывает тогда, когда нельзя проигрывать.

«То, что вы сейчас потеряете, потом кровью надо добывать, чтобы выйти в плей-офф и там достойно выступить. Вы же не для меня играете, а для людей, для народа», - отметил белорусский лидер.

19 января игроки минского «Динамо» проиграли дома рижским одноклубникам. Сейчас команда занимает шестое место в Западной конференции, заработав за 49 матчей 82 очка. Сегодня «зубры» принимают в Минске екатеринбургский «Автомобилист».