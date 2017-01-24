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24. 01. 2017

Третий случай за неделю: в Ганцевичах ребенка спасали после укола "Цефтриаксона"

20 января в Ганцевичском районе (Брестская область) 12-летняя девочка попала в реанимацию с анафилактическим шоком после того, как ей был сделан укол антибиотика «Цефтриаксон» с обезболивающим препаратом «Лидокаин». Это уже третий случай за неделю с этими лекарствами: 16 января на ФАПе в деревне Тюрли под Молодечно после укола умерла 31-летняя женщина, а 20 января в реанимацию попал 11-летний мальчик из Борисова.

смотрите также В Борисове школьник попал в реанимацию после укола антибиотика
Как сообщает БелТА со ссылкой на Ганцевичскую ЦРБ, 12-летняя школьница из Ганцевичского района заболела гнойной ангиной. Участковый педиатр выписал ребенку «Цефтриаксон» и «Лидокаин». Вечером мать стала вводить дочери лекарство, и внезапно ей стало настолько плохо, что девочка потеряла сознание.
 
Работники скорой помощи оперативно оказали девочке первую медицинскую помощь и доставили ее в реанимацию. Сейчас она находится в детском отделении, ее жизни ничего не угрожает. 
 
В этот же день в больницу поступила еще одна жительница Ганцевичского района с диагнозом «анафилактический шок». Ей оказали необходимую помощь, и она идет на поправку. Чем был вызван анафилактический шок, не сообщается.
 
После гибели женщины в Молодечненском районе Минздрав временно запретил продажу и использование «Цефтриаксона» (порошок для приготовления раствора для инъекций 1 г во флаконах, серия 210 215) и «Лидокаина гидрохлорида» (раствор для инъекций 10 мг/мл в ампулах 5 мл, серия 650 916), производства Борисовского завода медпрепаратов.
 
При этом «Цефтриаксон» российского производства, после укола которого борисовский школьник попал в реанимацию, продолжает использоваться в Беларуси.
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