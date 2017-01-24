Агроусадьбам разрешат проводить свадьбы и банкеты, но обяжут платить сбор

Владельцам агроусадеб разрешат проводить свадебные торжества и банкеты, однако для этого нужно будет уплатить сбор. Об этом во вторник, 24 января, сообщил министр спорта и туризма Александр Шамко. По его словам, подготовка соответствующего проекта указа завершается, и в течение недели его внесут на рассмотрение правительства.

В Беларуси будет расширен перечень услуг, оказываемых субъектами агроэкотуризма. В него включат проведение банкетов, юбилеев и презентаций; услуги бань, саун и душевых; катание на животных и гужевом транспорте и др. При этом при оказании услуг по проведению банкетов и презентаций владельцы агроусадеб должны будет платить сбор за каждый месяц, в котором оказывалась услуга.

Размер сбора будет зависеть от того, где находится субъект агроэкотуризма. Ожидается, что сбор для агроусадеб, которые находятся недалеко от Минска или областных центров, будет больше, чем для расположенных в сельской местности.

Также Александр Шамко отметил, что для субъектов агроэкотуризма будут ужесточены санитарные нормы. «Мы должны создать такие условия, чтобы и наши туристы, и туристы из-за рубежа были уверены, что их безопасность во время отдыха будет обеспечена», - пояснил он.

Проект указа предусматривает и другие новшества. К примеру, вести агроэкотуристическую деятельность нельзя будет в малых городах районного подчинения, в которых проживает менее 20 тысяч человек. Кроме того, агроэкотуризмом не разрешат заниматься в квартире в жилом доме. Еще одним требованием будет являться то, что эту деятельностью не смогут осуществлять люди, у которых нет подсобного хозяйства. Однако для владельцев агроусадеб, которые уже работают, сделают исключение – они смогут работать на прежних условиях.

Источник: БелТА