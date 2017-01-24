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24. 01. 2017

В Сморгонском районе учитель украл у школьника дорогие часы

В одной из школ Сморгонского районе учитель физкультуры попался на краже дорогих часов у одиннадцатиклассника. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили 24 января в УВД Гродненского облисполкома.

Этот инцидент произошел в конце прошлой неделе. По информации УВД, на занятии физкультурой все ученики оставляют ценные вещи (мобильные телефоны, крестики, часы) в инвентарной комнате, чтобы было удобно бегать и прыгать. После урока ученик 11-го класса забыл забрать свои часы Casio стоимостью около 200 долларов, а учитель физкультуры решил оставить их себе.
 
После занятия дорогих часов в комнате не оказалось, в результате чего пришлось вызывать милицию. Оказалось, что дорогой аксессуар украл один из учителей. Он скрылся из учебного заведения, и его нашли с часами только на следующий день.
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