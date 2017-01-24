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24. 01. 2017

СК: один из погибших строителей в Речицком районе был пьян‍

Источник фото: Следственный комитет

В ходе расследования дела о смертельном травмировании рабочих Мозырского участка филиала «СМУ Гомельэнергострой» в Василевичах (Речицкий район) следователи установили новые факты гибели рабочих. Оказалось, в день обрушения здания мастер участка и рабочие выпивали, сообщили 24 января в УСК по Гомельской области.

Трагический случай произошел 19 ноября 2016 года. Строительная бригада под руководством мастера укрепляла фундамент здания Речицких электросетей. Во время работ фундамент просел, что повлекло за собой обрушение стен здания. Двое рабочих погибли.
 
Во время расследования выяснилось, что в тот день мастер участка и трое его подчиненных, один из которых скончался, на рабочем месте распивали алкоголь. В крови 49-летнего погибшего был выявлен этиловый спирт в концентрации 1,37 промилле.
 
По факту гибели людей было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 306 УК. Несколько сотрудников организации были привлечены к дисциплинарной ответственности: заместителя директора филиала и мастера Мозырского участка уволили, начальнику участка и двум рабочим объявили выговоры и лишили премий.
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