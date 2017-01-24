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24. 01. 2017

Оптимизация МВД: Лукашенко заявил о сокращении штата ведомства‍

Встречаясь 24 января 2017 года с министром внутренних дел Игорем Шуневичем, глава государства Александр Лукашенко поднял вопрос о постепенно сокращении штата МВД Беларуси. По его словам, сэкономленные на этом деньги останутся в распоряжении министерства, которое сможет направить из на материальное поощрение сотрудников или на совершенствование материально-технической базы.

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Президент Беларуси отметил, что криминогенная ситуация в стране улучшается, и поэтому нужно постепенно идти к оптимизации МВД. Однако бездумного сокращения кадров быть не должно. Александр Лукашенко пообещал, что государство поддержит министерство, во время реформирования: «Пожалуйста, добавляйте оклады, покупайте служебное имущество, вооружение и так далее. Так будет и впредь: все, что вы сократите, останется у вас. Плюс я еще в два раза увеличу эту цифру и добавлю».
 
Глава государства предупредил, что обижать порядочных людей в милиции нельзя, пусть продолжают службу. «Кто не хочет, не может, кто плохо несет службу, от них надо освобождаться», - отметил он.
 
Также Александр Лукашенко поручил министерству создать республиканскую систему мониторинга безопасности и установить онлайн-камеры видеонаблюдения на важных общественных объектах. Это также позволит сократить штат МВД.
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