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24. 01. 2017

С 1 февраля в Беларуси подорожают некоторые марки сигарет

С 1 февраля 2017 года в Беларуси станут дороже отдельные марки сигарет. По информации Министерства по налогам и сборам, стоимость табачной продукции вырастет в среднем на 5-10 копеек.

В частности, с 1 февраля Гродненская табачная фабрика «Неман» поднимет цены на 5 копеек на следующие сигареты: Pall Mall Blue, Silver и Azure (станут стоить 1,75 руб.),  COOPER Bio-filter (1,66 руб.), Rothmans Blue, Azure, Blue+ и Azure+ (1,9 руб.), Kent HD Navy Blue, Blue, Silver, White, HDs Blue (2,7 руб.), Vogue Bleue, Lilas, Menthe (3 руб.). 
 
На 6 копеек подорожают: Rider City, Desert, Air, Street (0,86 рубля), Cooper Gold, Cooper, super slims Red и Gold (1,31 руб.), Velvet Red, Blue, Ruby, Jade, Coral, Menthol (1,6 руб.), Pall Mall Nanokings Blue, Nanokings Silver, Superslims Azure, Superslims Violet (до 1,65 руб.), Oscar Gold, Silver, Blue, Gold superslims, Silver superslims, Gold compact, Silver compact (1,73 руб.), Rothmans Nano Blue (до 1,8 рубля). Стоимость Pall Mall Demi Blue и Demi Azure составит 1,65 руб., а Rothmans Demi Blue и Demi Silver — по 1,75 руб.
 
Со следующего месяца компания «Беларусьторг» повысит на 5 копеек цены на сигареты Richmond Cherry (до 4,35 рубля), Rothmans Demi Blue и Demi Silver (1,75 руб.), а на 10 копеек — на Aroma Rich Apple, Rum&Cherry, Irish Coffee (3,5 руб.).
 
«Табак-инвест» поднимает на 5 копеек цены на сигареты: Winston XStyle Blue, Glamour Amber, Azure и Menthol (2,25 руб.), Winston Classic, Blue, Silver, ХStyle Dual Taste, ХStyle Dual Taste Limited Edition, Super Slims Blue, Super Slims Silver, Super Slims Menthol (2,5 руб.), Mevius Blue, Silver (до 2,6 руб.). За пачку Camel Compact Аctivate Yellow надо будет заплатить 1,9 рубля.
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- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

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