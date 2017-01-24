В Гродно милиционер вымогал взятки за порнографию, найденную в соцсетях

В Гродно сотрудник милиции находил на страницах пользователей социальных сетей порнографические материалы и вымогал у них взятки. За вознаграждение он обещал не возбуждать уголовное дело в отношении нарушителей, сообщили 24 января в УВД Гродненского облисполкома.

В отношении подозреваемого Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел – по статьям «Получение взятки» и «Покушение на получение взятки». Сейчас бывший правоохранитель находится в изоляторе временного содержания.

24-летни мужчина походил службу в органах в должности оперуполномоченного отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ОВД администрации Ленинского района Гродно. Он занимался выявлением фактов распространения порноматериалов в интернете. Как установили следователи, в августе 2016 года он получил от жительницы Гродно 250 долларов и 135 евро, а в сентябре требовал от другой девушки еще 400 долларов.

В УВД отметили, что мужчина попытался уволиться из органов по собственному желанию, но его самого уволили по отрицательным мотивам.