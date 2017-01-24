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24. 01. 2017

Объявлены претенденты на «Оскар»: «Ла-Ла Ленд» номинирован в 13 категориях

24 января в Лос-Анджелесе Американская киноакадемия объявила претендентов на премию «Оскар». Лидером по числу номинаций стал мюзикл Дэмиена Шазелла «Ла-Ла Ленд» - 14 раз в 13 категориях.

Эта картина будет бороться за звание «Лучший фильм» с такими кинопроизведениями, как «Прибытие» (Дени Вильнев), «Лунный свет» (Барри Дженкинс), «По соображениям совести» (Мел Гибсон), «Лев» (Гарт Дэвис), «Манчестер у моря» (Кеннет Лонрган), «Любой ценой» (Дэвид Маккензи), «Ограды» (Дензел Вашингтон) и «Скрытые фигуры» (Теодор Мелфи).
 
За статуэтку в номинации «Лучший актер» будут сражаться Райан Гослинг («Ла-ла Ленд»), Дензел Вашингтон («Ограды»), Кейси Аффлек («Манчестер у моря»), Эндрю Гарфилд («По соображениям совести») и Вигго Мортенсен («Капитан Фантастик»).
 
На звание «Лучшая актриса» номинированы Мерил Стрип («Флоренс Фостер Дженкинс»), Эмма Стоун («Ла-Ла Ленд»), Натали Портман («Джеки»), Изабель Юппер («Она») и Рут Негга («Лавинг»). 
 
Церемония награждения победителей состоится в Лос-Анджелесе 26 февраля. Со всеми номинантами можно ознакомиться здесь.
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