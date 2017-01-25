Еще один ребенок попал в реанимацию после укола "Цефтриаксона"

В Беларуси произошел третий случай анафилактического шока от укола антибиотика «Цефтриаксон» с добавлением местного анестетика «Лидокаин». 20 января 2017 года врачи Ганцевичской районной больницы спасали 12-летнюю девочку, которая поступила в бессознательном состоянии после приема этих лекарств.

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Как оказалось, участковый педиатр выписал девочке, заболевшей гнойной ангиной, антибиотик «Цефтриаксон» с добавлением «Лидокаина», чтобы снизить болевые ощущения при уколах. Вечером мать стала вводить дочери лекарство, и внезапно ей стало плохо. У ребенка затруднилось дыхание, а затем она потеряла сознание.

Женщина тут же вызвала скорую помощь, и школьницу с анафилактическим шоком экстренно госпитализировали в реанимацию Ганцевичской ЦРБ. Врачи оказали девочке всю необходимую помощь. Сейчас ее жизнь вне опасности. Также известно, что в этот же день в Ганцевичах госпитализировали женщину также с анафилактическим шоком. Пока неизвестно, какое лекарство она принимала.

Телеграф напоминает, что это уже третий инцидент с уколами «Цефтириаксона». 20 января в Борисове в реанимацию с анафилактическим шоком попал 11-летний мальчик, а за четыре дня до этого в Молодечненском района на ФАПе в деревне Тюрли после укола антибиотика скончалась 31-летняя женщина.