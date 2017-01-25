Лента RSS
Подписаться на ленту
25 января 2017, среда, 11:58
-6°C
Завтра -8°C
-6°C
Завтра -8°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,93
  • € 2,07
25. 01. 2017

Еще один ребенок попал в реанимацию после укола "Цефтриаксона"

В Беларуси произошел третий случай анафилактического шока от укола антибиотика «Цефтриаксон» с добавлением местного анестетика «Лидокаин». 20 января 2017 года врачи Ганцевичской районной больницы спасали 12-летнюю девочку, которая поступила в бессознательном состоянии после приема этих лекарств.

смотрите также В Борисове школьник попал в реанимацию после укола антибиотика
Как оказалось, участковый педиатр выписал девочке, заболевшей гнойной ангиной, антибиотик «Цефтриаксон» с добавлением «Лидокаина», чтобы снизить болевые ощущения при уколах. Вечером мать стала вводить дочери лекарство, и внезапно ей стало плохо. У ребенка затруднилось дыхание, а затем она потеряла сознание.
 
Женщина тут же вызвала скорую помощь, и школьницу с анафилактическим шоком экстренно госпитализировали в реанимацию Ганцевичской ЦРБ. Врачи оказали девочке всю необходимую помощь. Сейчас ее жизнь вне опасности. Также известно, что в этот же день в Ганцевичах госпитализировали женщину также с анафилактическим шоком. Пока неизвестно, какое лекарство она принимала.
 
Телеграф напоминает, что это уже третий инцидент с уколами «Цефтириаксона». 20 января в Борисове в реанимацию с  анафилактическим шоком попал 11-летний мальчик, а за четыре дня до этого в Молодечненском района на ФАПе в деревне Тюрли после укола антибиотика скончалась 31-летняя женщина.
 
После случая под Молодечно Минздрав временно запретил продажу и использование ряда серий «Цефтриаксона» и «Лидокаина гидрохлорида» производства Борисовского завода медпрепаратов. Однако «Цефтриаксон», произведенный в России, после укола которого школьник из Борисова попал в реанимацию, продолжает использоваться.
Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Происшествия
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.