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25. 01. 2017

В декабре средняя зарплата белорусов превысила 400 долларов

Источник фото: Telegraf.by

В декабре 2016 года в Беларуси начисленная средняя зарплата работников выросла до 801,6 руб., или около 414 долларов в эквиваленте. Об этом накануне, 24 января, сообщили в Национальном статистическом комитете.

По данным Белстата, в ноябре прошлого года средняя зарплата белорусов составляла 717,6 руб. Таким образом, в декабре ее размер резко увеличился – на 84 рубля, или около 43 долларов. Стоит также отметить, что за 2016 год средняя зарплата в валютном эквиваленте не выросла – в декабре 2015 года белорусы зарабатывали в среднем 412 долларов.
 
Начисленная средняя зарплата рабочих и служащих в декабре выросла на 83,1 руб. и составила 802 руб.
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