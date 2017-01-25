В рейтинге восприятия коррупции Беларусь поднялась с 107-го на 79-е место

По итогам 2016 года Беларусь заняла 79-е место в рейтинге «Индекс восприятия коррупции» международной организации Transparency International, разделив свою позицию с Китаем, Бразилией и Индией. За год наша страна поднялась в этом списке сразу на 28 позиций вверх, переместившись с 107-го на 79-е место.

В прошлом году в рейтинге «Индекс восприятия коррупции» была отражена ситуация в 176 странах - на 8 больше, чем в 2015 году. Все государства ранжируются по шкале от нуля (серьезно коррумпированное) до ста (отсутствие коррупции).

обновленном рейтинге лидируют Дания, Новая Зеландия, Финляндия, Швеция и Швейцария, набравшие от 86 до 90 баллов. Наиболее серьёзная ситуация с уровнем коррупции наблюдается в Северной Корее (12), Южном Судане (11) и Сомали (10 баллов).

Беларусь набрала 40 баллов и заняла 79 место. Россия, Украина и Казахстан находятся на 131-м месте (29 баллов), Латвия - 44-я (57), Литва - 38-я (59), Польша - 29-я (62).